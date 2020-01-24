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’Uyum Buluşmaları’nın ikinci etabı Çanakkale’de gerçekleştirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 24.01.2020 18:32 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ortaklığında düzenlenen ’Uyum Buluşmaları’ Çanakkale’de gerçekleştirildi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu-GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) ortaklığında düzenlenen ’Uyum Buluşmaları’nın ikinci etap altıncı buluşması Çanakkale’de düzenlendi.Yerelde hem ev sahibi topluma hem de Türkiye’de farklı statülerde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılıp, katılımcıların sorularına yanıt bulduğu "Uyum Buluşması Çanakkale” etkinliğine; Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ortaklığında düzenlenen ’Uyum Buluşmaları’ Çanakkale’de gerçekleştirildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu-GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) ortaklığında düzenlenen ’Uyum Buluşmaları’nın ikinci etap altıncı buluşması Çanakkale’de düzenlendi.
Yerelde hem ev sahibi topluma hem de Türkiye’de farklı statülerde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılıp, katılımcıların sorularına yanıt bulduğu "Uyum Buluşması Çanakkale” etkinliğine; Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Elgörmüş’ün yanı sıra il protokolünün temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve yerli yabancı halk da katıldı.
Programın açılışında ÇOMÜ Devlet Konservatuarı Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Eda Delikçi, Öğretim Görevlisi Ulaş Çabuk, Lisans Öğrencisi Hilal Karadoğan ve Yükseklisans Öğrencisi Ali İhsan Dondurma tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Konuşmasında uluslararası öğrencilere seslenen Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü önderliğinde düzenlenen bu toplantı Çanakkale özelinde bizim için bizim misafirimiz sayılan siz uluslararası öğrencilerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler konusunda bir nevi aydınlanma noktamız. Sizler Çanakkale’de bizim misafirimizsiniz, bizler sizin ev sahibiniz. Türk milleti de ev sahipliği konusunda, misafirperverlik konusunda bence dünyaya örnek olmuş milletlerden biridir” şeklinde konuştu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ise buluşmada yaptığı konuşmada, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tatbiki kuruluşundan bugüne kadar uluslararası öğrencilerimize her zaman kapılarını sonuna kadar açmıştır. Son 4 yıllık periyoda baktığınız zaman 300-350 rakamında olan uluslararası öğrencimiz bugün itibarı ile bin 700’lerde olup, yaklaşık 70 ülkeden öğrenci üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir” dedi.
ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin de yer aldığı etkinlikte; ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu "Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Önemi", Göç Uzmanı Salih Aykut Özen "Sosyal Uyum Alanında Yapılan Çalışmalar" ve İl Göç Uzmanı Şakir Taşyurt ise "Öğrenci İkamet İzni İş ve İşlemleri ile Yabancı Öğrencilerin Vatandaşlık Hakları ve Süreci" konularında bilgilendirme sunumları yaptı.
Etkinlik kapsamında ayrıca yabancı uyruklu öğrenci Kjendresa Isini (Arnavutluk) ve Mahad Hassan (Somali) Türkiye’ye geliş hikâyelerini ve uyum alanında yaşadıkları sorunlarını dile getirdiler. Program soru-cevap oturumu ile sona erdi.

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