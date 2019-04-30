Uyumadan önce bir tatlı kaşığı bal yediğinizde bakın ne oluyor!

Eğer sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız bunun için hayatınıza bu küçük ayrıntıyı eklemelisiniz Çok basit; uyumadan önce sadece bir kaşık bal yiyoruz ve hastalıklara karşı kendimizi korumuş oluyoruz!

Yağ yakımı hızlanacak



Eğer kilo vermek istiyorsanız uyumadan önce bir kaşık bal yiyerek bu süreci hızlandırabilirsiniz. Balı yedikten sonra vücutta termojenik etki oluşur ve bu da metabolizmayı hızlandırarak gece uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olur.

Tansiyonu dengeler

İçerdiği antioksidanlar sayesinde yüksek tansiyonu düşürerek, dengede kalmasına yardımcı olur. Kalp komplikasyonlarını önlemede etkilidir.

Mışıl mışıl bir uyku sizi bekliyor

İçerdiği triptofan hormonu sayesinde rahatlamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra içinde bulunan glikojen sayesinde adrenalin akışını önleyerek kaliteli bir uyku uyumaya destek olur.

Elbette bağışıklık sistemini güçlendirir

Antibakteriyel özelliği sayesinde birçok hastalıkla mücadele eder. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede virüslerle mücadele ederek enfeksiyonlara karşı kalkan olur.