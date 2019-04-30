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Uyumadan önce bir tatlı kaşığı bal yediğinizde bakın ne oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Uyumadan hemen önce bir tatlı kaşığı bal yiyin ve birçok sağlık problemini geride bırakın! İşte bal yiyerek üstesinden gelebileceğiniz 6 sağlık sorunu.

Uyumadan önce bir tatlı kaşığı bal yediğinizde bakın ne oluyor!

Eğer sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız bunun için hayatınıza bu küçük ayrıntıyı eklemelisiniz Çok basit; uyumadan önce sadece bir kaşık bal yiyoruz ve hastalıklara karşı kendimizi korumuş oluyoruz!

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Yağ yakımı hızlanacak
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Eğer kilo vermek istiyorsanız uyumadan önce bir kaşık bal yiyerek bu süreci hızlandırabilirsiniz. Balı yedikten sonra vücutta termojenik etki oluşur ve bu da metabolizmayı hızlandırarak gece uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olur.

Tansiyonu dengeler
İçerdiği antioksidanlar sayesinde yüksek tansiyonu düşürerek, dengede kalmasına yardımcı olur. Kalp komplikasyonlarını önlemede etkilidir.

Mışıl mışıl bir uyku sizi bekliyor

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İçerdiği triptofan hormonu sayesinde rahatlamaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra içinde bulunan glikojen sayesinde adrenalin akışını önleyerek kaliteli bir uyku uyumaya destek olur.

Elbette bağışıklık sistemini güçlendirir
Antibakteriyel özelliği sayesinde birçok hastalıkla mücadele eder. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede virüslerle mücadele ederek enfeksiyonlara karşı kalkan olur.

Depresyon karşıtıdır
Beyin hücrelerindeki oksidatif stresi önler. Depresyonla mücadeleye yardımcı olabilecek organik kimyasallar içermektedir. Her gece bal yiyerek daha stressiz bir güne başlangıç yapabilirsiniz.

Öksürüğü hızlı bir şekilde keser

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Geçmek bilmeyen ve hatta uykularınızı bölen bir öksürüğünüz var ise bunun çözümünü de bala bulacağız. Bu süreçte her gece yatmadan önce ılık suyun içine bir tatlı kaşığı bal karıştırın. Bu sayede hem boğazda oluşan tahrişi önleyecek hem de öksürüğü önleyeceksiniz.


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