YEMEK

Uyumadan önce yediğinizde bile rahatsız etmeyen 7 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Gece yemek yemek hem midemizi hem de uyku kalitemizi bozabilir ancak bazı gıdalar var ki hem derin uykuya geçmemize yardımcı oluyor hem de sindirim sistemini rahatlatıyor. İşte gece tüketildiğinde rahatsız etmeyen 7 besin kaynağı!

Gece açlık krizlerinizin üstesinden gelecek bomba gibi 7 gıda var!

Uyumadan önce yediğinizde bile rahatsız etmeyen 7 gıda

Gece yemek yemek hem midemizi hem de uyku kalitemizi bozabilir ancak bazı gıdalar var ki hem derin uykuya geçmemize yardımcı oluyor hem de sindirim sistemini rahatlatıyor. İşte gece tüketildiğinde rahatsız etmeyen 7 besin kaynağı!

Peynir

Peynir
Tok karnına uyumak kadar gece çok aç bir şekilde yatmak da sakıncalıdır. Bu noktada ne yediğiniz de son derece önemli elbette. Yanlış gıda seçimi gece boyunca midenizi alt üst edebilir. Ancak peynir yemek vücudunuzu zorlamaz çünkü sindirimi son derece kolay bir besindir.

Yoğurt

Yoğurt
Beslenme uzmanlarına göre süzme yoğurt, gece atıştırmalığı için son derece doğru bir seçim. Protein yönünden zengin olan yoğurt az yağ içermesiyle sindirim sistemini rahatsız etmiyor.

Yumurta

Yumurta
Gece aniden gelen açlık hissini ortadan kaldırmak için haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Sizi sabaha kadar tok hissettirecektir. Kalorisi son derece düşüktür ve midenize zarar vermez.

Patlamış mısır

Patlamış mısır
Beslenme uzmanları yağsız ve tuzsuz patlamış mısırın iyi bir gece atıştırmalığı olduğunu söylüyor.

Kraker

Kraker
Tam buğday unundan hazırlanmış krakerler gece mide gurlamalarınıza ilaç gibi gelecektir. Ancak miktarı abartmamakta fayda var...

Muz

Muz
Potasyum ve magnezyum yönünden güçlü olan muzun rahatlatıcı etkisi vardır. Midenize asla zarar vermez ve uyku kalitenizi artırır.

Vişne suyu

Vişne suyu
Uyumadan önce içtiğiniz doğal vişne suyu çok daha rahat uykuya dalmanıza ve derin bir uykuda kalmanıza yardımcı olacaktır.
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