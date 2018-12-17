Gece açlık krizlerinizin üstesinden gelecek bomba gibi 7 gıda var!
Uyumadan önce yediğinizde bile rahatsız etmeyen 7 gıda
Gece yemek yemek hem midemizi hem de uyku kalitemizi bozabilir ancak bazı gıdalar var ki hem derin uykuya geçmemize yardımcı oluyor hem de sindirim sistemini rahatlatıyor. İşte gece tüketildiğinde rahatsız etmeyen 7 besin kaynağı!
Peynir
Tok karnına uyumak kadar gece çok aç bir şekilde yatmak da sakıncalıdır. Bu noktada ne yediğiniz de son derece önemli elbette. Yanlış gıda seçimi gece boyunca midenizi alt üst edebilir. Ancak peynir yemek vücudunuzu zorlamaz çünkü sindirimi son derece kolay bir besindir.
Yoğurt
Beslenme uzmanlarına göre süzme yoğurt, gece atıştırmalığı için son derece doğru bir seçim. Protein yönünden zengin olan yoğurt az yağ içermesiyle sindirim sistemini rahatsız etmiyor.
Yumurta
Gece aniden gelen açlık hissini ortadan kaldırmak için haşlanmış yumurta yiyebilirsiniz. Sizi sabaha kadar tok hissettirecektir. Kalorisi son derece düşüktür ve midenize zarar vermez.
Patlamış mısır
Beslenme uzmanları yağsız ve tuzsuz patlamış mısırın iyi bir gece atıştırmalığı olduğunu söylüyor.
Kraker
Tam buğday unundan hazırlanmış krakerler gece mide gurlamalarınıza ilaç gibi gelecektir. Ancak miktarı abartmamakta fayda var...
Muz
Potasyum ve magnezyum yönünden güçlü olan muzun rahatlatıcı etkisi vardır. Midenize asla zarar vermez ve uyku kalitenizi artırır.
Vişne suyu
Uyumadan önce içtiğiniz doğal vişne suyu çok daha rahat uykuya dalmanıza ve derin bir uykuda kalmanıza yardımcı olacaktır.
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