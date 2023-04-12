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Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan Urfi Çetinkaya emniyete getirildi

12.04.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya ve 5 suç örgütü üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan yakalanan Urfi Çetinkaya emniyete getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer'de yanındakilerle birlikte yakalanan Urfi Çetinkaya ile gözaltına alınan 5 örgüt üyesi ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Çetinkaya ve beraberindekiler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Urfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Örgüt üyelerinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sırasında ele geçirilen silah ve dokümanlar da incelenmek üzere emniyet binasına getirildi.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçlarından arandığı, ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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