Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Baştan aşağı tüyden kostümüyle sahneye çıktı! Kalben'in ilginç tarzı sosyal medyanın diline düştü

İlginç dansları ve sahne tarzıyla adından sık sık söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Kalben'in adı geçtiğimiz aylarda uyuşturucu operasyonunda geçmiş ve evine yapılan baskında 15 gram uyuşturucu bulunmuştu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben şimdi de Saygı1 Sertab Erener gecesinde sahne aldı. Sahneye baştan aşağı tüyden kostümü ile damga vuran Kalben bu tarzıyla bakana bir daha baktırdı.

Sahne öncesi muhabirlerin kendisini çekmesinden rahatsız olan Kalben 'Erkeklerinde de alıyor musunuz kıyafetlerini?' diye sordu. Muhabirlerin 'Alıyoruz' yanıtı üzerine Kalben 'O zaman harika. Rahatladım' diyerek görüntü verdi.

'BENDE ONLAR İÇİN ALDIM ZATEN...'

Muhabirlerin kıyafeti için Kalben'e 'Çok konuşulacak belli ki' demesi üzerine ünlü isim “Ne tatlı… İnsanlar bu haberleri konuşsa keşke. Hep böyle keşke elbise konuşsak, saç konuşsak ne güzel olur. Sağ olsunlar vakit ayırıp konuşacaklarsa bende onlar için aldım zaten” diyerek yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Kalben'in ilginç kostümü denildiği gibi oldu ve gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Ünlü ismin tarzına; 'Bu nasıl bir kıyafet?', 'tüylü bamya', 'ay kuş sandım', 'kaptan mağara adamına benzemiş' gibi yorumlar yapıldı.