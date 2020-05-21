YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları çalışmada, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları çalışmada, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şehir girişinde durdurulan araçta yapılan aramada bin 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki S.A., M.Y. ve M.S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:05
Öğle
12:26
İkindi
16:16
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Akelçi Eczanesi
Merkez
Çiftçi Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Topçu Meydanı Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.