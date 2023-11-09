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Uyuşturucu şebekesi 32 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi

09.11.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancı uyruklu Jumakhan Ulus’un yönettiği uyuşturucu şebekesine yönelik Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda 210 kişinin gözaltına alındığını ve çetenin çökertildiğini açıkladı.

Çetenin şu ana kadar incelenen banka hesaplarında 135 milyon liralık para akışı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşı Afganistan uyruklu Jumakhan Ulus olan uyuşturucu örgütünün çökertildiğini bildirdi. ‘Narkogüç’ operasyonları çerçevesinde aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 210 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİ CEZAEVİNE GİRİNCE ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞ

İzmir’de yakalanan elebaşı Jumakhan Ulus’un, eşi İlayda Ulus’un tutuklanmasının ardından şebekenin yöneticiliğini üstlendiği ortaya çıktı. 2020 yılında yurda yasal yollarla giren Ulus’un üzerinde herhangi bir malvarlığı veya şirket bulunmadığı ve tüm işlemleri eşi üzerinden yürüttüğü aktarıldı. Sınır ülkelerinden Türkiye’ye getirdiği uyuşturucu maddeleri yabancı uyruklu kişiler üzerinden satan Ulus’un elde ettiği haksız kazançları ise eşi ve diğer örgüt yöneticileri üzerinden akladığı tespit edildi.

Uyuşturucu satışını dijital ortamlarda gerçekleştirmişler
Şebekenin uyuşturucu satışını yüz yüze yapmak yerine sosyal medya üzerinden yaptığı aktarıldı. ‘Torbacı’ olarak tabir edilen şahısların kendilerine iletilen satış isteklerini örgüt yöneticilerine ilettikleri, para transferinin ise banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Teslim işleminin ise satıcının belirlediği bir yere uyuşturucu maddeyi saklaması ve telefonla alıcıyı yönlendirmesi şeklinde gerçekleştiği aktarıldı.

135 MİLYON LİRALIK PARA AKIŞI

Operasyonda 10 şüphelinin mal varlıklarına da el konuldu. Devam eden operasyonda şu ana kadar 33 kilo 513 gram uyuşturucu madde, 6 bin 659 adet uyuşturucu hap, 79 bin 238 ABD doları, 36 bin 500 avro, 274 bin 776 lira, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve 3 adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan, örgüt üyelerinin şu ana kadar incelenen banka hesaplarında 135 milyon liralık para akışı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

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