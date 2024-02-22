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Uyuşturucu taciri yakalandı

İHA İHA
22.02.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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Mersin’de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliyi tespit edip yakaladı.

Uyuşturucu taciri yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Mezitli ilçesi sınırlarında çalışma yaptı. Ekiplerin çakışmasında bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Belirlenen şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri düzenlediği operasyon ile şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 575 gram amg maddesi içeren tütün, 75 gram kubar esrar, 6 adet içime hazır uyuşturucu madde içeren sigara, 13 gram sentetik uyuşturucu madde yapımında kullanılan amg sıvısı, 2 adet sentetik hap ile bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli jandarmaya götürülürken ifadesinin ardından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapma suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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