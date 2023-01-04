Uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimlikleri belirlenen Ömer Faruk D. (30) ve Perihan Y. (30) isimli şahısları takibe aldı.

Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte bir süre sonra yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kent merkezinde gece yarısı araç takibi yapan jandarma ekipleri aracı durdurarak içinde bulunan 1’i kadın 2 şahsı gözaltına aldı. Araçta detaylı arama yapan jandarma ekipleri 3 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

