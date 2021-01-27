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Uyuşturucu tacirlerine darbe

27.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı operasyonda metamfetamin, uyuşturucu madde, kannaboid esrar ve hassas terazi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda 460,96 gram metamfetamin, 0.50 gram sentetik kannaboid maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 20 bin 350 TL para, 1,9 gram esrar ve iki adet hassas terazi ele geçirildi.Operasyonlarda S.D., E.Ş., A.Ç., M.K., H.Ö.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı operasyonda metamfetamin, uyuşturucu madde, kannaboid esrar ve hassas terazi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda 460,96 gram metamfetamin, 0.50 gram sentetik kannaboid maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 20 bin 350 TL para, 1,9 gram esrar ve iki adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda S.D., E.Ş., A.Ç., M.K., H.Ö. ve C.P. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar haklarındaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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