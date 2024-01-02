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Uyuşturucu tacirlerine darbe: 4 Gözaltı

02.01.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu tacirlerine darbe: 4 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 23,60 gram uyuşturucu madde, 600 TL haksız kazançtan elde edilen para, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan plastik ölçek ve 2 adet bulundurulması yasaklı köpek ele geçirildi.

Olayla ilgili N.Y.’ye ’uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken A.S., K.M. ve M.B.’ye ise ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Ayrıca N.Y.’nin ikametinin bahçesinde bulunan 2 adet yasak ırklı köpekler de belediye ekiplerince muhafaza altınaalındı.
Soruşturanın sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe: 4 Gözaltı

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