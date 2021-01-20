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Uyuşturucu ticareti yapan 445 şahsa işlem yapıldı

20.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce son bir ayda yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ suçlarından 445 kişiye işlem yapıldı.15 Aralık 2020 - 14 Ocak 2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ ve ’Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme’ suçlarından 267 olayda toplam 445 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce son bir ayda yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ suçlarından 445 kişiye işlem yapıldı.
15 Aralık 2020 - 14 Ocak 2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ ve ’Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme’ suçlarından 267 olayda toplam 445 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 30’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 19 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca yapılan operasyonlarda; 2 kilo 234 gram metamfetamin, 2 kilo 123 gram sentetik kannobinoid, 1 kilo 481 gram esrar, 127,54 gram eroin, 2 bin 34 adet uyuşturucu hap, 13 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 12 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 25 adet mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 12 bin 150 TL para ele geçirildi.

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