Uyuşturucu ticaretinden aranan firari, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yakalaması bulunan ve uzun zamandır firari olarak aranan şahıs, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gökçeören Jandarma Karakolu ekipleri, 18 Şubat günü aldıkları bir istihbaratla, Midyat Sulh Ceza Hakimliği’nin 2021/360 sayılı kararı ile yakalaması bulunan ve uzun zamandır firari olduğu tespit edilen S.İ.(29)’yi yakalamak için çalışma başlattı. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde şahsı yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firari S.İ.’yi uzun takip sonucu kıskıvrak yakaladı. İşlemleri için Gökçeören Jandarma Karakolu’na götürülen şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Midyat Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan S.İ., mahkemeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Kula Adliyesi’nde görülen davada, firari S.İ.’nin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Kula Cumhuriyet Başsavcılığı’nda işlemleri tamamlanan S.İ., tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.



