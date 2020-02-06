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Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken fuhuştan aranan 2 zanlı yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya’da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken fuhuştan aranan 2 zanlı yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda, 3 şahıstan 6 paket halinde 275 Gram Narkotik Madde ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer yandan, İsmetiye Mahallesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın üzerinden 4 tablet halinde toplam 22 Adet Uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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