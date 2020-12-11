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Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir uyuşturucu zanlısının evinde 14 adet altın bilezik, beştaş yüzük, 34 adet çeyrek altın 8 adet cep telefonu ve 3 adet tablet ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri H.A.’nın evine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu zanlısının evinden servet çıktı

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir uyuşturucu zanlısının evinde 14 adet altın bilezik, beştaş yüzük, 34 adet çeyrek altın 8 adet cep telefonu ve 3 adet tablet ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri H.A.’nın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 255 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 7 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.
Evde yapılan aramalarda 1 adet çalıntı motosiklet, çalıntı olduğu değerlendirilen 14 adet altın bilezik, 34 adet çeyrek altın, 1 adet beştaş yüzük, 8 adet cep telefonu, 3 adet tablet ve 1 adet araç multimedyası ele geçirildi.
Yetkililer, zanlı H.A. ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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