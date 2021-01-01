Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti yaptıkları’ iddiasıyla hakim karşısına çıkan 3 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Merzifon’da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 3 kişi gözaltına almıştı.

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda, tavuk kümesine gizlenmiş 24.16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 37,03 gram kubar esrar, 17 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan S.E, İ.K ve C.Y isimli 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

