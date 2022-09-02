Uyuşturucuyla mücadelede "kimyasal parmak izinin tespiti" önemli avantaj sağlıyor

RECEP BİLEK - Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca geliştirilen uyuşturucu madde profilleme sistemiyle "kimyasal maddenin parmak izi" açığa çıkartılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'teki İçişleri Bakanlığı standında sergilenen uyuşturucu madde profilleme sistemi, katılımcılara anlatılıyor.

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Kimyasal İnceleme Şubesi Müdür Vekili Komiser Zeynep Kalkan, AA muhabirine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla uyuşturucuyla mücadelede bilim ve teknolojinin son noktası olan uyuşturucu madde profilleme sistemini kullandıklarını söyledi.

Uyuşturucu maddenin profillendirilmesinin, "kimyasal maddenin parmak izinin açığa çıkarılması" anlamına geldiğine işaret eden Kalkan, "Bu, kimyasal parmak izi. Nasıl ki hepimizin bir kimliği var, hepimizin parmak izi var, sentetik olarak üretilen her uyuşturucunun da bir kimliği, bir parmak izi vardır. Örneğin bugün Samsun'da yakalanan ecstasy maddesi ile Diyarbakır'da yakalanan ecstasy maddesinin kimyasal parmak izi karşılaştırıldığında aynı kazanda yapılıp yapılmadığını tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın ülke açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kalkan, "Uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucu, artık terör boyutunda çok boyutlu bir sorun haline geldi. Tüm ülkeler adına aslında böyle. Bizlerin de kolluk kuvvetleri olarak bunu bilimsel olarak desteklememiz gerekiyordu." dedi.

Organize suç örgütlerinin üretici, dağıtıcı, satıcı ve kullanıcı ağını belirleyerek bu örgütleri kalıcı olarak yok etmeyi hedeflediklerini dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Biz bataklıktaki küçük sineklerle uğraşmıyoruz, bataklığın kendisini yok etmek istiyoruz. Uyuşturucu madde profilleme aşaması için bizlere 81 ilden numuneler geliyor. Her üretici kendi imzasını atıyor aslında. Bizler de diyoruz ki: 'Bu imzayı buluyoruz' yani sen imzanı atıyorsun, evet ama bizler de peşindeyiz, bu imzayı tespit edebiliyoruz."

