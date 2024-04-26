YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Uyuşturucuyla yakalanan alkollü sürücü polise direndi

Uyuşturucuyla yakalanan alkollü sürücü polise direndi

İHA İHA
26.04.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü araçtan inmemek için polise direnirken, ters kelepçeyle güçlükle etkisiz hale getirilen şahsın 0.31 promil alkollü olduğu ve araçta uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Uyuşturucuyla yakalanan alkollü sürücü polise direndi

Olay Aksaray’ın Gülağaç ilçe Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden R.O. (27) idaresindeki 68 AAU 059 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat vermeyen, araçtan da inmek istemeyen sürücü polis ekiplerini tedirgin ederken, güçlükle araçtan indirilerek ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Ardından alkol kontrolü yapılan sürücü 0.31 promil alkollü çıkarken araçta yapılan aramalarda poşet içinde 40 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.O. isimli sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandıAfyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Ordu’nun ilçelerinin çehresi değişiyorOrdu’nun ilçelerinin çehresi değişiyor
Giresun’da istihdam seferberliği devam ediyorGiresun’da istihdam seferberliği devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 26 Nisan Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:46
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:37
Yatsı
21:02
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.