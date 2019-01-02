Dondurulmuş gıdalar hayatımızı kolaylaştıran pratik yöntemlerden biridir. Konforlu ve zahmetsiz bir gün geçirmek için ideal olan dondurulmuş gıdaların bazıları ise ne yazık ki sağlığımızı olumsuz anlamda tetikliyor. Eveti çok pratik ama ya sağlığımız?

Uzak durmanız gereken 4 dondurulmuş gıda

Dondurulmuş gıdalar hayatımızı kolaylaştıran pratik yöntemlerden biridir. Konforlu ve zahmetsiz bir gün geçirmek için ideal olan dondurulmuş gıdaların bazıları ise ne yazık ki sağlığımızı olumsuz anlamda tetikliyor. Eveti çok pratik ama ya sağlığımız?

Güvenli değil: Soğuk yanığı oluşmuş hazır gıdalar Dondurulmuş bir gıda maddesinde herhangi dondurucu bir yanık görürseniz çöpe atmalısınız. Böyle bir yanık gıdaların düzgün depolanmadığının bir göstergesidir. Donma ve çözünme işlemiyle gıdadaki nem kaçmış ve yüzeyde kristaller oluşmuştur. Bu durum yiyeceğin lezzetini, besin değerini ve doku özelliğini ortadan kaldırır.

Güvenli değil: Balık çubukları Seri üretilen balık çubukları; hurma yağı, birçok katkı maddesi, ilave tuz ve şeker içerir. Yani bir dahaki sefere ev yapımı bir versiyona geçmek isteyebilirsininiz çünkü yediğiniz şey gerçekten balık değil! Çocuklarınız balığı sadece bu şekilde tüketebilir ama ne yazık ki o yedikleri şey balık değil...

Güvenli değil: Donmuş sıfır kalorili yiyecekler Evlerimize daha sağlıklı yiyecekler almak için glutensiz ve sıfır kalorili seçeneklere yöneliyoruz. Ancak bu tip yiyecekler donmuş olduğunda içeriğinde çeşitli katkı maddeleri olabiliyor. Yüksek oranda tuz ve şekerden bahsetmezler bile! Malzemede veya ambalajdaki resimde bulunan 'şeker' yazısını her zaman yazmazlar. Çünkü aynı zamanda şeker olan "maltodextrin" ve "dekstoz" olarak da listede yer alabilir.