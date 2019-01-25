Onkoloji uzmanları ve diyetisyenler kanseri tetikleyen gıdaları açıkladı.

Uzak durun! Kanseri tetikleyen 6 gıda

Margarin ve trans yağ Esterifikasyon yöntemiyle üretilen margarinler, doymamış yağ ve trans yağ içerdiği için hücre bozulmasına neden olur.

Rafine şeker Sağlıklı bireylerin de vücudunda da kanser hücreleri bulunur. Vücuda giren şeker ise bu hücrelerin çoğalmasına neden olabilir. Bu çoğalan hücreler ise zamanla sağlıklı hücreleri de ele geçirir.

Konserve ürünler Sık sık kullandığımız konserve domatesler kanseri tetikleyen gıdaların başında geliyor. Bu teneke kutular, BPA maddesi ile yıkanır. Maddenin kalıntıları ile domatesteki asitle bir araya geldiğinde sağlığınızı tehdit eder.

Yapay tatlandırıcılar Yapay tatlandırıcılarda aspartam isimli madde bulunur. Bu madde ise direkt kanserojendir. Yapay tatlandırıcıların beyin tümörlerine yol açtığı biliniyor.

Paketli soslar Gıda koruyucuların en çok kullanıldığı paketli ürünlerdir. E200- E300 arasındaki kodlarla belirtilen bu koruyucular kanseri tetikler. Soslarda E240 (Formaldehit) ve E300 (Askorbit asit) isimli kanserojen katkı maddeleri bolca bulunuyor.