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Uzak durun! Kanseri tetikleyen 6 gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

2018'in rakamlarına göre her 6 ölümden biri kanser sonucu gerçekleşiyor. Genetik faktörlerin yanı sıra; stres, çevre kirliliği ve sağlıksız beslenme de kanseri tetikleyen faktörler.

Onkoloji uzmanları ve diyetisyenler kanseri tetikleyen gıdaları açıkladı.

Uzak durun! Kanseri tetikleyen 6 gıda

Margarin ve trans yağ

Margarin ve trans yağ
Esterifikasyon yöntemiyle üretilen margarinler, doymamış yağ ve trans yağ içerdiği için hücre bozulmasına neden olur.

Rafine şeker

Rafine şeker
Sağlıklı bireylerin de vücudunda da kanser hücreleri bulunur. Vücuda giren şeker ise bu hücrelerin çoğalmasına neden olabilir. Bu çoğalan hücreler ise zamanla sağlıklı hücreleri de ele geçirir.

Konserve ürünler

Konserve ürünler
Sık sık kullandığımız konserve domatesler kanseri tetikleyen gıdaların başında geliyor. Bu teneke kutular, BPA maddesi ile yıkanır. Maddenin kalıntıları ile domatesteki asitle bir araya geldiğinde sağlığınızı tehdit eder.

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılarda aspartam isimli madde bulunur. Bu madde ise direkt kanserojendir. Yapay tatlandırıcıların beyin tümörlerine yol açtığı biliniyor.

Paketli soslar

Paketli soslar
Gıda koruyucuların en çok kullanıldığı paketli ürünlerdir. E200- E300 arasındaki kodlarla belirtilen bu koruyucular kanseri tetikler. Soslarda E240 (Formaldehit) ve E300 (Askorbit asit) isimli kanserojen katkı maddeleri bolca bulunuyor.

İşlenmiş et ürünleri

İşlenmiş et ürünleri
Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar yüksek miktarda koyucu ve sodyum içerirler. Bu ürünler en tehlikeli kanserojen gıdalar arasındadır.
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Anahtar Kelimeler:
kansere neden olan yiyecekler kanser

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