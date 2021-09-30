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Uzak Şehrin Masalı neden yok? Sevilen diziden şaşırtan karar! Uzak Şehrin Masalı final mi yapıyor?

30.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin sevilen ve yeni başlayan dizilerinden olan Uzak Şehrin Masalı'nın final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Diziyi yakından takip eden birçok izleyici, henüz yeni yayın hayatına giren dizinin neden ekranlarda olmadığını araştırıyor. Peki Uzak Şehrin Masalı neden yok? Uzak Şehrin Masalı final mi yapıyor? İşte ayrıntılar...

Uzak Şehrin Masalı neden yok? Sevilen diziden şaşırtan karar! Uzak Şehrin Masalı final mi yapıyor?

FOX TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı dizisinin final yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar gibi pek çok başarılı isim yer alıyordu. Peki Uzak Şehrin Masalı neden yok?

UZAK ŞEHRİN MASALI NEDEN YOK?

12 Eylül 2021 tarihinde yayımlanmaya başlanan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu Can Sinan’ın yazdığı sevilen dizi Uzak Şehrin Masalı; aşk ve dram türündeki hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören gibi isimlerin olduğu dizi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 5. bölümde ekrana veda edecek.

Dizinin çekimleri Kars'ta gerçekleştirilmişti. İstanbul'da gerçekleşen çekimler ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulmuş olan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında gerçekleştirilmişti.

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Dizide Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatacaktır. Senelerdir kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık çocuklarını alıp evi terk etmeye karar verir. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. İki kardeş, el ele verip bütün küskünlükleri geride bırakır. Aile yadigarı mandırayı tekrardan çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki bu sırada karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkacaktır. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerinde olacaktır.

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FOX Uzak Şehrin Masalı dizisi
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