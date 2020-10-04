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Uzaktan eğitime tablet desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 04.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi tarafından Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evinde tablet bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA’ya giremeyen ilk etapta 100 öğrenciye tablet bilgisayar ve ücretsiz internet desteği sağlanacak.Oy birliğiyle geçtiDöşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ilçede tablet, bilgisayar ve interneti olmadığı için ders alamayan öğrenci olup olmadığının belirlenmesi talimatını verdi.

Uzaktan eğitime tablet desteği

Döşemealtı Belediyesi tarafından Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evinde tablet bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA’ya giremeyen ilk etapta 100 öğrenciye tablet bilgisayar ve ücretsiz internet desteği sağlanacak.

Oy birliğiyle geçti
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ilçede tablet, bilgisayar ve interneti olmadığı için ders alamayan öğrenci olup olmadığının belirlenmesi talimatını verdi. Tespit çalışmaları sürerken maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim sistemi EBA’ya giremeyen öğrencilere tablet bilgisayar ve internet dağıtılması için Ekim Ayı Meclis toplantısına öneri verildi. Başkan Genç’in önerisi tüm partilerin oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Alınacak komisyon kararının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet dağıtımı yapılmaya başlanacak.

Bir ilki başardık
Eğitim öğretime çok önem verdiklerini belirten Başkan Turgay Genç, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe gençlerinin kötü alışkanlıklar edinmemesi eğitim ve öğretimlerini aksatmamaları sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak daha bilinçli bireyler olmaları için çalışmalar yaptık. İlçenin ilk Gençlik Meclisini kurup bu gençlerimizi yönetimde söz sahibi yaptık. Birçok gencimize yurt dışı deneyimi kazandırdık.Gençlik Merkezimizi açarak bir ilki başardık. Tüm bunların yanı sıra şimdi de uzaktan eğitimde maddi durumu olmayan öğrencilerimize tablet bilgisayar ve internet hizmeti desteği vermek için kollar sıvadık” diye konuştu.

Ücretsiz dezenfektan
Döşemealtı Belediyesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilçede bulunan tüm okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Yüz yüze eğitim öncesi okullardan gelen talepler doğrultusunda, boya-badana, spor alanlarında çizgi çalışması, okul bahçelerinde ot ve zararlı bitkilerin temizliği ile yine öğrencilerin kullandığı kent mobilyalarının bakım onarım, tamir ve boya işleri yapıldı. Yine ilçede bulunan okullara ücretsiz dezenfektan ve dezenfektan standı dağıtıldı.

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