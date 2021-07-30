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Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'yı anlatan film izleyiciyle buluştu

30.07.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'yı anlatan film izleyiciyle buluştu

Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'nın hayat hikayesini konu alan animasyon filmi, izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi" devam ediyor.

Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'ndeki Kirkor Divarcı'nın hayat hikayesini konu alan animasyon filmi, Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter (@SavunmaSanayii), İnstagram (@SavunmaSanayii), YouTube (Savunma Sanayii Başkanlığı), Facebook (Savunma Sanayii Başkanlığı) hesaplarından izleyicilerin beğenisine sunuldu.

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