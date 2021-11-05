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Uzayan tırnakları nedeniyle ayakta duramayan eşeğe Belediye sahip çıktı

05.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kırsal mahallede doğaya bırakılan, bakımsızlıktan uzayan tırnakları nedeniyle ayakta duramayan ve bileklerinde enfeksiyon oluşan eşek, Karatay Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı - Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Fatih Mehmet Altay: - "Tırnaklarının en az 1,5 yıldır kesilmediğini, buna bağlı ayakta anatomik oluşumda bozukluk olduğunu belirledik. Tırnak bakımını yaptık. Hayvanlar normalde doğada gezdikleri için tırnakları törpüleniyor. Fakat bu hayvan yetiştiricisi tarafından doğaya bırakılmış, o da evin etrafından ayrılamamış, bu sebeple tırnakları uzamış"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da doğaya bırakılan, bakımsızlıktan uzayan tırnakları nedeniyle ayakta duramayan ve bileklerinde enfeksiyon oluşan eşek, Karatay Hayvanat Bahçesi'nde tedavi ediliyor.

Karatay ilçesinin kırsal mahallelerinden Obruk'ta, ayakta duramayan, oldukça bitkin ve halsiz görülen eşeği fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbarı değerlendiren Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi veteriner hekimleri, terk edildikten sonra sınırlı bir alanda yaşadığı değerlendirilen eşeğin bakımsızlıktan dolayı tırnaklarının uzadığını, adeta boynuz görünümü alan 40 santimetre uzunluğundaki tırnak nedeniyle ayakta duramayan hayvanın bileklerinde ve derisinde doku iltihabı oluştuğunu tespit etti.

Nalbantın 2 saatlik çalışmasıyla tırnakları kesilen ve ayak bakımı yapılan hayvana, Karatay Hayvanat Bahçesi'nde veteriner hekimlerce enfeksiyonlu yaralarının iyileşmesi için tedavi uygulandı. Yapılan müdahalenin ardından ayakları üzerinde durabilen eşeğin tedavisi sürüyor.

- "1,5 ay sonra sağlıkla ayaklarının üstüne basabilecek"

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Fatih Mehmet Altay, AA muhabirine, vatandaşın başıboş halde dolaşan yaralı eşeğin durumunu bildirmesiyle hızla harekete geçtiklerini söyledi. Yaptıkları tetkiklerin ardından hayvanı acil müdahaleye aldıklarını anlatan Altay, "Tırnaklarının en az 1,5 yıldır kesilmediğini, buna bağlı ayakta anatomik oluşumda bozukluk olduğunu belirledik. Tırnak bakımını yaptık. Hayvanlar normalde doğada gezdikleri için tırnakları törpüleniyor. Fakat bu hayvan bir yetiştiricisi tarafından doğaya bırakılmış, o da evin etrafından ayrılamamış, bu sebeple tırnakları uzamış. Yaraları da tedavi edilecek. Sonra bakım ve beslemesi yapılacak. Gerekli tedavinin ardından 1,5 ay sonra sağlıkla ayaklarının üstüne basabilecek." diye konuştu.

Altay, hayvanın ayaklarındaki sorundan dolayı yürüyemediğini, sürekli düştüğü için de bileklerinde ve vücudunda yaraların oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ayak bileklerinde de yaralar var, tırnak uzamasına bağlı olarak oluşmuş. Bileklerin üzerinde deformasyonlar söz konusu. Vatandaşlarımızdan bu noktada duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu şekilde bakıma muhtaç halde gördükleri hayvanları merkezimize bildirmelerini rica ediyoruz. İlgilenemeyecekleri hayvanların da gerekli bakımlarını üstlenmeye hazırız. Burası aynı zamanda rehabilitasyon merkezi. Burada bu eşek gibi 300'e yakın hayvanın tedavisini gerçekleştiriyoruz, rehabilitasyonunu yapıyoruz."

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