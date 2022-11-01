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Uzayda seks yapan ilk yetişkin film yıldızı olmak istiyor! Elon Musk'a seslendi: ''SpaceX için harika bir reklam olurdu''

01.11.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce uzayda cinsel ilişkiye giren ilk kişi olmaya dair hayalini dile getiren, yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden Johnny Sins bunu hala çok istediğini açıkladı. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, Elon Musk'ın SpaceX projesinin ardından bu hayaliyle ilgili söyleyecek herhangi bir şeyi olup olmadığı sorulduğunda, Sins'in verdiği cevabın detayları dikkat çekiciydi.

Uzayda seks yapan ilk yetişkin film yıldızı olmak istiyor! Elon Musk'a seslendi: ''SpaceX için harika bir reklam olurdu''

Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, Vice medya ile yaptığı bir röportajda 2015 yılından bu yana devam eden uzay yolculuğu hayalinin gerçekleşmesi ihtimalinin "çok güzel" olacağını dile getirdi. Sins, uzaya gitmeyi ve orada seks yapan ilk yetişkin fiilm yıldızı olmayı ve Twitter ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın ona yıldızların ötesine geçme şansı vermesini umduğunu açıkladı.

''HIZLI OLMALI''

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Röportaj esnasında kendisine uzayda seks yapan ilk yıldız olma hayali sorulduğunda Sins, "Çok güzel olurdu. Uzaya çıkan ilk sanatçı olmayı çok isterdim. Bunu dile getirdiğim zamanlar bırakın ticari uçuşları, henüz kimse uzaya bile gitmemişti. Ama şimdi bu gerçekleşiyor. Hızlı olursa mükemmel olur çünkü oraya kaç yaşında çıkacağım önemli.'' diye konuştu.

MUSK'I DA DAHİL EDECEK

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Ünlü yıldız "Bence Elon da buna katılacaktır. Tam da o kişi... Bu, aslında SpaceX için harika bir reklam olurdu." diyerek Elon Musk'ı da bu deneyime dahil etmek istediğini belirten bir şaka yaptı. 43 yaşındaki Sins, daha önce rol aldığı yetişkin filmlerinde en sevdiği rolün astronot rolü olduğunu da eklemeden edemedi.

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Elon Musk, Sins'in açıklamarıyla ilgili henüz bir yorumda bulunmadı.

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