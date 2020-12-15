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Üzerinde kan lekesi olan yumurta yenir mi?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Üzerinde kan lekesi olan yumurta yenir mi?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, güçlü bir protein kaynağı. Bazı yumurtaları kırdıktan sonra ortaya çıkan kan lekesi, birçok tüketiciyi şüpheye düşürüyor. Peki, kan lekesi olan yumurtayı yemek sağlığa zarar verir mi?

Ucuz ve kaliteli protein kaynağı olan yumurta, zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Birçok tarifte yerini alır ve başlı başlına tüketildiğinde de lezzeti şahanedir. Şahane besin kaynağı kafalarda bir soru işareti uyandırıyor. Yumurtayı kırdığımızda içinden çıkan kan lekesi neden olur ve yenir mi? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte öğrenelim.

YUMURTADA KAN LEKESİ NEDEN OLUR?

Uzmanlara göre, yumurtadaki kan lekesi tavuğun yumurtalığından veya karaciğerinden gelen bir kan pıhtısı.

Bu kan lekesi, yumurta sarısı oluşurken yaşanan kılcal damar sorunuyla oluşabilir. Bir diğer neden olarak da tavukların beslenme şekli gösterilir.

Yumurtayı bu şekilde yemelisiniz! Faydası öyle büyük ki...Yumurtayı bu şekilde yemelisiniz! Faydası öyle büyük ki...

KAN LEKESİ OLAN YUMURTA YENİR Mİ?

Kan lekesi olan yumurta, sağlıksız ve zararlı anlamına gelmez. Beslenme uzmanları, yumurta bayat olmadığı sürece lekeli yumurtaların yenmesinin hiçbir sorun yaratmayacağını söylüyorlar. Kan lekesini gördüğünüzde mideniz bulanıyorsa, bir kaşık ya da çatal yardımıyla o bölgeyi sıyırabilirsiniz.


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