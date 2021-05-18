YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı

Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı

18.05.2021 04:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı

Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle uyuşturucu ticareti yapan üç şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul yolu jandarma kavşağında uygulama yapan Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir takside yolcu olarak bulunan Hatice Ü'nün (18) üzerinde yaptıkları aramada 4,5 gram metamfetamin ve 3 Lyrica isimli uyuşturucu hap buldu.

Uyuşturucu kullanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan 5 ayrı kaydı olduğu belirlenen Hatice Ü, ekiplere, Keçiören'de oturduğunu ve ailesi ile tartıştığı için evden ayrıldığını belirterek, uyuşturucu maddeleri daha önceden tanıdığı Yusuf T'den aldığını söyledi.

Ayrıca Yusuf T. tarafından Yapracık bölgesindeki bir evde üç gündür zorla tutulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia eden Hatice Ü, söz konusu kişinin yabancı uyruklu bir kişiyle uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Yusuf T'nin babasına ait 06 JH 587 plakalı otomobille Mamak'tan çevre yolunu kullanarak Yapracık istikametine gittiğini belirledi. Eskişehir yolu üzerinde söz konusu otomobili durduran ekipler, araçtan indirdikleri Yusuf T. (33), Muhammed Y. (24) ve Afganistan uyruklu Muhammed Q'yu (29) gözaltına aldı.

Yusuf T'nin üzerinden 12,80 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 840 lira, araç içerisine gizlenmiş bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 8 mermi ele geçiren ekipler, Muhammet Y'nin üzerinde iki paket halinde 2,30 gram metamfetamin, Muhammed Q'nun üzerinde ise 300 miligram eroin ile otomobilde oturduğu koltuğun arkasına gizlenmiş 34 Lyrica isimli uyuşturucu hap buldu.

Yapılan incelemede, Yusuf T'nin uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapmaktan 9, Muhammet Y'nin uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından 6, Muhammed Q'nun ise uyuşturucu ticaretinden 2 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiPençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
polis Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Alaçam Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Irmak Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.