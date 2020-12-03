Üzerine pul biber dökerek yerseniz ilaç gibi şifa oluyor! Kahvaltıda da akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz

Diyetisyen Gizem Gençyürek, beslenme programlarında sıkça yer alan çorbanın ekmek yerine geçen karbonhidrat grubu bir besin olduğunu belirterek "Kilo kaybı veya kilo kontrolü sağlamaya yönelik programlarımızda da yer verdiğimiz çorba, özellikle içerik bakımından sebze ve kuru baklagiller ağırlıklı pişirildiğinde liften zengin bir hale gelerek bağırsakları çalıştırır, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını kolaylaştırır” diye konuştu.

KAHVALTIYA ALTERNATİF TÜKETEBİLİRSİNİZ

Ana öğünlerde başlangıç olarak tüketilen 1-2 kepçe çorbanın doygunluk hissi vererek gereğinden fazla yemek yemenin önüne geçtiğini ifade eden Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti:

“Sindirime de yardımcı olmasıyla ana öğünlerde başlangıç olarak tüketildiği gibi sabahları bazen kahvaltı öğünü olarak tüketilebilir. Metabolizmayı uyandırma özelliği ile kahvaltı için bir alternatif olabilir. Ancak hem tokluk hissiyatı vermesi hem de lif açısından zengin olarak kilo vermeye yardımcı olması açısından çorbanın içeriği çok önemlidir. Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, bulgur, esmer pirinç gibi tahıllar, sağlıklı ve az miktardaki yağ ve baharat içeriğiyle diyetimizde gönül rahatlığıyla yer alabilecek olan çorbaları fazla miktarda ve hayvansal yağ ekleyerek, pirinç, makarna, erişte, şehriye ve beyaz unu ekleyerek tehlikeli hale getirmemeliyiz.”