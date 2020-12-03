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Üzerine pul biber dökerek yerseniz ilaç gibi şifa oluyor! Kahvaltıda da akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.12.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Üzerine pul biber dökerek yerseniz ilaç gibi şifa oluyor! Kahvaltıda da akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz

Kış sofralarının olmazsa olmazı çorbaya eklenen limon, pul biber ve sirke, metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra bağışıklığı güçlendirerek virüslere karşı koruma sağlıyor. Diyetisyen Gizem Gençyürek, kış sofralarının vazgeçilmezi çorbalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Gizem Gençyürek, beslenme programlarında sıkça yer alan çorbanın ekmek yerine geçen karbonhidrat grubu bir besin olduğunu belirterek "Kilo kaybı veya kilo kontrolü sağlamaya yönelik programlarımızda da yer verdiğimiz çorba, özellikle içerik bakımından sebze ve kuru baklagiller ağırlıklı pişirildiğinde liften zengin bir hale gelerek bağırsakları çalıştırır, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını kolaylaştırır” diye konuştu.

KAHVALTIYA ALTERNATİF TÜKETEBİLİRSİNİZ

Ana öğünlerde başlangıç olarak tüketilen 1-2 kepçe çorbanın doygunluk hissi vererek gereğinden fazla yemek yemenin önüne geçtiğini ifade eden Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti:

“Sindirime de yardımcı olmasıyla ana öğünlerde başlangıç olarak tüketildiği gibi sabahları bazen kahvaltı öğünü olarak tüketilebilir. Metabolizmayı uyandırma özelliği ile kahvaltı için bir alternatif olabilir. Ancak hem tokluk hissiyatı vermesi hem de lif açısından zengin olarak kilo vermeye yardımcı olması açısından çorbanın içeriği çok önemlidir. Mevsim sebzeleri, kuru baklagiller, bulgur, esmer pirinç gibi tahıllar, sağlıklı ve az miktardaki yağ ve baharat içeriğiyle diyetimizde gönül rahatlığıyla yer alabilecek olan çorbaları fazla miktarda ve hayvansal yağ ekleyerek, pirinç, makarna, erişte, şehriye ve beyaz unu ekleyerek tehlikeli hale getirmemeliyiz.”

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ÇORBANIN İÇERİĞİ ÖĞÜNÜ BELİRLER

Dyt. Gençyürek, çorbanın başlangıç, tek başına bir öğün veya ara öğün alternatifi olarak da tüketilebildiğine değinerek, şu bilgileri verdi:

“Aslında bu çorbanın içeriğiyle alakalıdır. İçeriğine giren malzemeler besinsel açıdan hem kaliteli protein hem kaliteli yağ hem de kaliteli karbonhidrat kaynağı içeriyorsa çorbayı tek başına bir öğün olarak tüketebiliriz. Örneğin; tavuklu/etli bulgur ve mevsim sebzeleri içeren bir çorba tek başına ana öğün olarak tüketilebilir. Daha hafif, sadece mevsim sebzelerinden oluşan veya yoğurttan oluşan bir çorba başlangıç çorbası veya ara öğün olarak tüketilebilir. Pul biber içerdiği kapsaisin maddesi ve limon ise bağırsakları çalıştırıcı özelliği ile kilo kaybına yardımcıdır. Ayrıca içerdikleri C vitamini ile bağışıklık güçlendirmeye yardımcıdır. Bu nedenle çorbalara eklenen limon, sirke ve pul biber hem metabolizmayı hızlandırıp, bağırsakların çalışmasına katkı sağlayarak kilo kaybını destekler hem de özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bağışıklığımızı güçlendirmeye dolayısıyla vücut direncini artırmaya yardımcıdır.”

GLUTENSİZ BALKABAĞI ÇORBASI

Dyt. Gençyürek, liften zengin ve kilo vermeye yardımcı bir çorba tarifini de şu şekilde açıkladı:

"Küp küp doğranan 1 kilogram bal kabağı 8 bardak su ile pişirilir. Ayrı bir kapta 1 büyük soğan ve 5-6 dal pırasa veya kereviz sapı 1 çay bardağı zeytinyağı ile kavrulur. Ardından 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tuz eklenir. Kabaklar pişince hafif ezilir ve 2 yemek kaşığı mısır unu yavaş yavaş ilave edilerek karıştırılır. Bu karışıma 1 su bardağı haşlanmış barbunya, kavrulan soğan ve pırasa eklenerek 5 dakika daha pişirilir.”

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