İçinizi ısıtıp şifa olacak: Terbiyeli palamut çorbası tarifi

İyi bir D vitamini kaynağı olan palamut; dişleri güçlendirir, cilt sağlığını korur ve kemik hastalıklarına karşı iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gereken şu günlerde palamut çorbası kesinlikle tüketilmesi gerekenler arasında yerini alıyor.

TERBİYELİ PALAMUT ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

2 adet palamut fileto

2 adet patates

2 adet havuç

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

Bir adet limonun suyu

Bir adet yumurtanın sarısı

Tuz

Karabiber

TERBİYELİ PALAMUT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İyice temizlenmiş filetoları kuşbaşı şeklinde doğrayın. Havuç ve patatesleri soyup küp küp kesin.

Suyu tencereye alın. Su ılıdıktan sonra içine balıkları, havuç ve patatesleri ilave edin. Küçük bir kâsede unu çok az suyla ezin. Yeterince tuzla birlikte çorbaya ilave edip karıştırın.

Yumurta sarısını ve limon suyunu bir kasede iyice çırpın. Sebzeler yumuşadıktan sonra bu karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın.

Dilerseniz çorbayı pişirirken bir kez mikserden geçirebilirsiniz. Böylelikle topaklanmasını önlemiş olursunuz.

Çorbayı servis ederken üzerine karabiber serpin. Afiyet olsun.



