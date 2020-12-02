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İçinizi ısıtıp şifa olacak: Terbiyeli palamut çorbası tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 08:42 | Son Güncelleme:
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İçinizi ısıtıp şifa olacak: Terbiyeli palamut çorbası tarifi

Kış aylarının en çok tüketilen balığı olan palamuttan bu sefer şifalı bir çorba hazırladık. Bolca D vitamini ve protein içeren çorba hem çok sağlıklı hem de oldukça pratik. İşte terbiyeli palamut çorbası tarifi detayları.

İyi bir D vitamini kaynağı olan palamut; dişleri güçlendirir, cilt sağlığını korur ve kemik hastalıklarına karşı iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gereken şu günlerde palamut çorbası kesinlikle tüketilmesi gerekenler arasında yerini alıyor.

TERBİYELİ PALAMUT ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

2 adet palamut fileto
2 adet patates
2 adet havuç
6 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
Bir adet limonun suyu
Bir adet yumurtanın sarısı
Tuz
Karabiber

TERBİYELİ PALAMUT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İyice temizlenmiş filetoları kuşbaşı şeklinde doğrayın. Havuç ve patatesleri soyup küp küp kesin.

Suyu tencereye alın. Su ılıdıktan sonra içine balıkları, havuç ve patatesleri ilave edin. Küçük bir kâsede unu çok az suyla ezin. Yeterince tuzla birlikte çorbaya ilave edip karıştırın.

Yumurta sarısını ve limon suyunu bir kasede iyice çırpın. Sebzeler yumuşadıktan sonra bu karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatın.

Dilerseniz çorbayı pişirirken bir kez mikserden geçirebilirsiniz. Böylelikle topaklanmasını önlemiş olursunuz.

Çorbayı servis ederken üzerine karabiber serpin. Afiyet olsun.

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