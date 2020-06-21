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Üzerine tuğla düşen kadın yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yapımı devam eden inşaattan üzerine tuğla düşen kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 22156 Sokak içerisinde ikamet eden Refika T’nin (50), kendilerine ait evlerinin ikinci katında yapımı devam eden inşaattan üzerine tuğla düştü.

Üzerine tuğla düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, yapımı devam eden inşaattan üzerine tuğla düşen kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 22156 Sokak içerisinde ikamet eden Refika T’nin (50), kendilerine ait evlerinin ikinci katında yapımı devam eden inşaattan üzerine tuğla düştü. 2.Kattan üzerine düşen tuğladan dolayı yaralanan kadın için 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Üzerine tuğla düşen kadın yaralandı

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