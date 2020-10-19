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Üzerine yıldırım düşen sürüdeki 34 koyun telef oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde üzerine yıldırım düşen sürüdeki 34 koyun telef oldu.Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi.

Üzerine yıldırım düşen sürüdeki 34 koyun telef oldu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde üzerine yıldırım düşen sürüdeki 34 koyun telef oldu.
Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Kaynar (60) isimli vatandaşın arazide otlattığı sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 34 koyun telef olurken, Kaynar olay sonrası yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında ise telef olan koyunlar, iş makinesi ile açılan çukura gömüldü.

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