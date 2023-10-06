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Uzlaşma sonucu temin edilen spor malzemeleri köy okullarına ulaştırıldı

06.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta trafik kazasına karışan vatandaşlar arasındaki uzlaşmazlık, öğrencilere spor malzemesi bağışı ile çözülürken temin edilen malzemeler köy okullarındaki öğrencilere hediye edildi

Uzlaşma sonucu temin edilen spor malzemeleri köy okullarına ulaştırıldı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir davada, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Taraflar arasında can kaybı yaşanmaması neticesinde duyarlı vatandaşlar, okullara yardım yapmak şartıyla davalarından vazgeçti.

Uzlaştırma bürosu tarafından temin edilen yardım malzemeleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Mutlu İlkokulu ve Kırkpınar İlkokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Cumhuriyet Başsavcılığı personeliyle birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretleri esnasında temin edilen spor malzemelerini öğrencilere hediye ederek öğrencilerin sevincine ortak oldu.

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