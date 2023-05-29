UZMAN ÖĞRETMEN YAZILI SINAV BAŞVURULARI 203: Başöğretmen ve Uzman öğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları ne? MEB başvuru tarihleri

Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı ile ilgili tarihler merak konusu oldu. En az 10 sene hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti olanlar ise başöğretmenlik sınavına başvuru yapabilecek. İşte MEB'den yapılan açıklama ve öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarına ilişkin detaylar...
Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı için başvurular 30 Mayıs 2023 Salı günü alınmaya başlanacak.
Yapılan açıklamaya göre; adaylar başvuru süreci 9 Haziran'da son bulacak.
Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı için başvuru şartları MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre; en az 10 sene hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti olanlar ise başöğretmenlik sınavına başvuru gerçekleştirebilecekler.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bahsi geçen sınavlara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; lisansüstü eğitimini taamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik yazılı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak.