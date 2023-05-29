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UZMAN ÖĞRETMEN YAZILI SINAV BAŞVURULARI 203: Başöğretmen ve Uzman öğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları ne? MEB başvuru tarihleri

29.05.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı başvuruları için son dakika açıklaması yarın yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Başöğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? Uzman öğretmen sınavı ne zaman, kinler başvurabilir? İşte MEB'den yapılan açıklama ve Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı başvuru tarihleri...

UZMAN ÖĞRETMEN YAZILI SINAV BAŞVURULARI 203: Başöğretmen ve Uzman öğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları ne? MEB başvuru tarihleri

Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı ile ilgili tarihler merak konusu oldu. En az 10 sene hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti olanlar ise başöğretmenlik sınavına başvuru yapabilecek. İşte MEB'den yapılan açıklama ve öğretmenlik kariyer basamakları sınavlarına ilişkin detaylar...

Uzman öğretmen

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI İLE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı için başvurular 30 Mayıs 2023 Salı günü alınmaya başlanacak.

Yapılan açıklamaya göre; adaylar başvuru süreci 9 Haziran'da son bulacak.

Uzman öğretmen

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Uzman öğretmen

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI İLE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı için başvuru şartları MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre; en az 10 sene hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti olanlar ise başöğretmenlik sınavına başvuru gerçekleştirebilecekler.

Uzman öğretmen

LİSANSÜSTÜ SINAVINI TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER SINAVDAN MUAF OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bahsi geçen sınavlara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; lisansüstü eğitimini taamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik yazılı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI - BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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