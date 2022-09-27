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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

27.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle alınmaya başladı. Bu gelişmenin ardından uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ve detayları uzman öğretmen ve başöğretmen adayları tarafından merak konusu oldu. 18 Temmuz - 9 Eylül arasında eğitim alan öğretmenler, uzman ve başöğretmenlik unvanını alabilmek için sınava tabi tutulacaklar. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

MEB'in uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programının başlamasının ardından gözler yazılı sınav başvuruları ve sınav tarihlerine çevrildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programında eğitimlerini alan binlerce öğretmen sınava girecekler. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik yazılı sınavları ne zaman? İşte detaylar...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları eğitimlerin tamamlanmasıyla beraber, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

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UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında verildi.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı.

Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

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