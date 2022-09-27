EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

27.09.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, sorusunun yanıtı ve 'Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı' vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavı için geçtiğimiz gün Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından duyurunun ayrıntıları merak konusu olurken çok sayıda aday internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başladı.

Başvuru süreci 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

laptop-2411303_1280

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Uzman Öğretmenlik Sınav başvurusu için ücret alınmayacak.

teacher-1280966_1920

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

bag-1868758_1920

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

time-5193038_1920

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI

Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden alınıyor.

https://mebbis.meb.gov.tr/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF ders seçimi ne zaman?AÖF ders seçimi ne zaman?
Hafta sonu ne sınavı var? 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-PazarHafta sonu ne sınavı var? 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar
KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek?KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Uzman öğretmenlik eğitimi Başöğretmenlik eğitimi uzman öğretmen uzman öğretmenlik sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatili

Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatili

AÖF ders seçimi ne zaman?

AÖF ders seçimi ne zaman?

2022 Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı!

2022 Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu ekranı!

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Öldüğüne inanmak istemedi! Eşinin cesedini 18 ay boyunca sakladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.