EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu! Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu! Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı

14.11.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belgeleri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği üzere sınav 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulayacak. 70 puan ve üzeri alanlar ise başarılı olacak. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu! Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyurunun ardından adaylar bu belgelerle 19 Kasım tarihinde sınava giriş yapacak. İşte uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı.

ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri 14 Kasım tarihinde açıklandı. Sorgulamalar MEB internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Ö

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından uygulamaya konan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. 81 ilde yapılacak sınav 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA VERİLECEK!

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak?Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak?
Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
uzman öğretmenlik sınavı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Teklif eş anlamlısı nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Özlem eş anlamlısı nedir?

Özlem eş anlamlısı nedir?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.