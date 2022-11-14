Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu! Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyurunun ardından adaylar bu belgelerle 19 Kasım tarihinde sınava giriş yapacak. İşte uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı.

ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri 14 Kasım tarihinde açıklandı. Sorgulamalar MEB internet sitesi üzerinden yapılıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından uygulamaya konan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. 81 ilde yapılacak sınav 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA VERİLECEK!

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

