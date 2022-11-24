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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama

24.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı" dedi. İşte sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen sınavın sonuçları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 516 bin 974 öğretmenin uzman olduğunu duyurdu.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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