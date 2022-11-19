EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yarım milyondan fazla öğretmen katıldı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yarım milyondan fazla öğretmen katıldı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi

19.11.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde gerçekleştirilen sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları olarak da bilinen yazılı sınavın tamamlandığını duyurdu. Sınava, yarım milyondan fazla öğretmen katıldı. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yarım milyondan fazla öğretmen katıldı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi MEB tarafından açıklandı. 81 ilde, 1.489 sınav merkezinde 28 bin 650 salonda gerçekleştirilen sınavda 70 bin kişinin görev yaptığı belirtilirken adaylara her biri 1 puan değerinde 100 soru yöneltildiği kaydedildi. Peki, Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama ve 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 12 Aralık'da adayların erişimine açılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN GEÇENLERİN MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen olanlar, maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınavı soru ve cevapları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir....

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDE YAYINLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav soruları ve cevap anahtarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Teklif eş anlamlısı nedir?Teklif eş anlamlısı nedir?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı meb uzman öğretmenlik sınavı Alper Pirşen pirşen

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar!

Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar!

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

AÖL birinci dönem sınavları ne zaman başlayacak?

Özlem eş anlamlısı nedir?

Özlem eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.