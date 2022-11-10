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Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak? 2022 MEB uzman sınavı ne zaman? Anayasa Mahkemesi açıkladı!

10.11.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavının iptal mi edileceği merak konusun olurken Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Prof. Dr. Lale Karabıyık Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için açılan davanın Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesi öncesi konuşmuştu. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak? 2022 MEB uzman sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak? 2022 MEB uzman sınavı ne zaman? Anayasa Mahkemesi açıkladı!

Uzman öğretmenlik sınavının iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Yürütmeyi durdurma taleplerinin kabul edildiği takdirde 19 Kasım'daki sınavın iptal edileceğini açıklayan Prof. Dr Lale Karabıyık "Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. "2022 MEB uzman sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında araştırılmaya devam ediliyor. MEB'den uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili iptal veya erteleme açıklaması gelmedi.

AYM'DEN KARAR ÇIKTI!

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİKN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık'ta belli olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

  • Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  • Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

  • Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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Uzman öğretmenlik eğitimi uzman öğretmenlik sınavı

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