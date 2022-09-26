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Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

26.09.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamanın ardından başladı. Bilindiği üzere sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. Peki, uzman öğretmenlik sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

Uzman Öğretmenlik sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül'de sona erdi. Peki, uzman öğretmenlik sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başladı.

Başvuru süreci 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Öte yandan Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adaylardan resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

Bunun dışında, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

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Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Uzman Öğretmenlik Sınav başvurusu için ücret alınmayacak

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI

Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden alınıyor.

https://mebbis.meb.gov.tr/

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