Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle uzman öğretmenlik sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere sınav başvuruları ekim ayının ilk haftasında sona ermişti. Şimdi ise gözler sınav tarihine çevrildi. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından uygulamaya konan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. 81 ilde yapılacak sınav 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri 14 Kasım tarihinde açıklanacak. Sorgulamalar MEB internet sitesi üzerinden yapılacak.

ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA VERİLECEK!

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

