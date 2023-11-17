EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 uzman öğretmenlik yazılı sınavı online mı, yüz yüze mi?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 uzman öğretmenlik yazılı sınavı online mı, yüz yüze mi?

17.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavı tarihi ve saati merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı 81 ilde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri 13 Kasım tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 uzman öğretmenlik yazılı sınavı online mı, yüz yüze mi?

Uzman öğretmenlik sınavına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Başvuruları 25 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ve 13 Kasım 2023 tarihinde sınav giriş belgelerinin açıklandığı uzman öğretmenlik sınavının online mı yoksa yüyüze mi yapılacağı merak ediliyor. İşte 2023 kariyer basamakları uzman öğretmenlik sınavına dair detaylı bilgiler...

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Online olarak gerçekleştirilecek olan sınav sabah saat 10:00'da başlayacak 13:00 itibariyle sona erecek.

MEB

Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak.

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Uzman Öğretmenlik sınavında adaylara 100 soru için 135 dakika süre verilecek.

ÖĞRETMEN MEB

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım tarihinde erişime açılacak.

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!TUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
O illerdeki üniversite öğrencilerini kapsıyorO illerdeki üniversite öğrencilerini kapsıyor
Öğrencileri iş insanlarıyla buluşturacak proje: ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’Öğrencileri iş insanlarıyla buluşturacak proje: ‘Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’
Anahtar Kelimeler:
meb uzman öğretmen
En Çok Okunan Eğitim Haberler
'Yüzde 99 CHP'deyim" demişti! Tanju Özcan yine Kılıçdaroğlu'na takıldı, Özel aldığı kararı canlı yayında açıkladı:

'Yüzde 99 CHP'deyim" demişti! Tanju Özcan yine Kılıçdaroğlu'na takıldı, Özel aldığı kararı canlı yayında açıkladı:

Otobüsün önünü kesti, ortalık karıştı! 'Kapıyı aç dövelim şunu'

Otobüsün önünü kesti, ortalık karıştı! 'Kapıyı aç dövelim şunu'

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.