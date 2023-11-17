Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 uzman öğretmenlik yazılı sınavı online mı, yüz yüze mi?

Uzman öğretmenlik sınavına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Başvuruları 25 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ve 13 Kasım 2023 tarihinde sınav giriş belgelerinin açıklandığı uzman öğretmenlik sınavının online mı yoksa yüyüze mi yapılacağı merak ediliyor. İşte 2023 kariyer basamakları uzman öğretmenlik sınavına dair detaylı bilgiler...

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Online olarak gerçekleştirilecek olan sınav sabah saat 10:00'da başlayacak 13:00 itibariyle sona erecek.

Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacak.

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Uzman Öğretmenlik sınavında adaylara 100 soru için 135 dakika süre verilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım tarihinde erişime açılacak.





