Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınavı başvuru tarihi ne zaman ve sınav saati kaç?

Uzman öğretmenlik sınav başvuru tarihleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında 18 Temmuz'da başlatılan uzman öğretmenlik eğitimleri sona ererken başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'e kadar devam edecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınav 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. Söz konusu sınava günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı örnek soru kitapçıkları ile öğretmenler kendilerini sınav öncesi deneyecekler. Heyecanla beklenen yazılı sınav başvuruları MEB takvimine göre 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik sınavları ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.



