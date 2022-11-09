Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

Uzman ve başöğretmenlik sınavı Öğretmenlik Kariyer Basamakları adı altında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir zaman kala, detaylar araştırılmaya başlandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimi ile detaylar belli oldu. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri, 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım'da düzenlenecek. 81 ilde yapılacak sınav 10.00'da başlayacak. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık'ta belli olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.



