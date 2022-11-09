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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

09.11.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik sınavı bu sene ilk defa düzenlenecek. Kasım ayında yapılacak sınav için geri sayım başladı. Sınavın tam tarihi ve puan hesaplamanın nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

Uzman ve başöğretmenlik sınavı Öğretmenlik Kariyer Basamakları adı altında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir zaman kala, detaylar araştırılmaya başlandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimi ile detaylar belli oldu. Peki Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri, 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım'da düzenlenecek. 81 ilde yapılacak sınav 10.00'da başlayacak. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınavı puan hesaplama yöntemi!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık'ta belli olacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru
Dijital Yetkinlik: 8 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru.

BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru
Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru
Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru
Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru
Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru
Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru
Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru
Dijital Yetkinlik: 6 soru
Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru
Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru
Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru
Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

  • Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  • Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

  • Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan adayların sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.


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