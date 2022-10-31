Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? MEB uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı sonuçları tarihi!

Birçok öğretmen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girmeye hazırlanıyor. Başvuru süreci bilindiği üzere 3 Ekim'de tamamlandı. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı sonuçları tarihi!

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022’de 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik 'Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.



