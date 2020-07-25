Uzmanından "damızlık hayvanları kurban etmeyin" uyarısı

GÜNAY NUH - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, damızlık hayvanların, üretimin geleceği için kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiğini belirtti.

Baydar, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın önemli dini bir vecibe olduğunu, toplum olarak bunu en iyi şekilde yerine getirmenin gayretini taşıdıklarını söyledi.

Türkiye'de bu yıl 1,2 milyon büyükbaş ile 3,5 milyondan fazla küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Baydar, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla satış ve sevkıyatlar hız kazandı. Bu satışlar Kurban Bayramı'na kadar sürecek. Bizler birlik olarak ülkemizin gıda güvenliği, geleceği ve yerli üretiminin sekteye uğramaması için çaba gösteriyoruz. Amacımız et ve canlı hayvanı yurt dışından ithal etmemek. Son tarım şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmişti. Türkiye önümüzdeki yıllarda mecbur kalmadan, bir şekilde yerli üretimle bu ihtiyacı gidermek istiyor. İlgili bakanlığın buna yönelik önemli çalışmaları var. Gıda ve turizmimiz için yerli üretim son derece önemli. Ülkemizin bu yönde bir çabası mevcut, biz de destek olmak istiyoruz."