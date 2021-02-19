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Uzmanından "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir" uyarısı

19.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar: - "Kasık fıtıkları, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebilmektedir. Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir"

İSTANBUL(AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, kasık fıtıklarının çoğunlukla erkeklerde görülmekle beraber çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini belirterek, "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir." dedi.

Medicana'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Sazdar, kasık fıtıkları hakkında bilgi verdi.

Sazdar, kasıkta şişlik ve ağrı şikayetine genellikle halk arasında kasık fıtığı denildiğini hatırlatarak, "Bu şikayetler, tıpta ise inguinal herni belirtisidir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir. Ancak çocukluk çağında kasık fıtığı yanında kordon kisti belirtisi olabilir. Ancak bazen erkeklerde barsaklar yumurta kesesine kadar inebilir ki buna skrotal herni denir. Erişkinde eğer sadece yumurtalıklarda şişlik olursa buna hidrosel denilmektedir. Ancak kasıkta şişlik ve ağrı genellikle barsakların fıtık kanalına girmesiyle oluşur ve ağrılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir"

Kasık fıtıklarının, çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini kaydeden Op. Dr. Sazdar, şöyle devam etti:

"Erkeklerde daha sık olarak ortaya çıkmakla birlikte kadınlarda da fıtıklar çokça görülmektedir. Kasık fıtıkları, doğuştan olabilmekle birlikte ağır kaldırma, kabızlık, öksürük gibi ıkınmakla seyreden kronik rahatsızlıklarda da ortaya çıkabilmektedir. 50'li yaşlardan sonra erkeklerde kasık fıtığının en büyük sebeplerinden birisi prostat büyümesi, tıbbi adıyla prostat hipertrofisidir. Zor idrar yapmakla karakterize olan prostat büyümesi, sürekli ıkınma ile fıtık oluşumuna sebebiyet vermektedir. Eğer prostat hipertrofisi var ise önce prostat hastalığının tedavisi, sonra fıtık ameliyatı tavsiye edilmektedir. Fıtıklar, sadece ameliyatla tedavi edilebilmektedir."

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DÜZELTME - "Sinüzit göz ardı edilirse beyin apnesine neden olabilir' uyarısı" başlıklı haberimizde yer alan "apnesi" ifadesi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

DÜZELTME - "Sinüzit göz ardı edilirse beyin apnesine neden olabilir' uyarısı" başlıklı haberimizde yer alan "apnesi" ifadesi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

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