Uzmanından "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir" uyarısı

İSTANBUL(AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Saber Sazdar, kasık fıtıklarının çoğunlukla erkeklerde görülmekle beraber çocuk yaşlardan itibaren herkeste görülebildiğini belirterek, "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir." dedi.

Medicana'dan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Sazdar, kasık fıtıkları hakkında bilgi verdi.

Sazdar, kasıkta şişlik ve ağrı şikayetine genellikle halk arasında kasık fıtığı denildiğini hatırlatarak, "Bu şikayetler, tıpta ise inguinal herni belirtisidir. Bu durum, sadece bir yapısal bozukluk olmakla kalmamakta, birtakım problemlere, hatta acil durumlara sebebiyet verebilmektedir. En basit problem ağrı ve şişliktir. Ancak çocukluk çağında kasık fıtığı yanında kordon kisti belirtisi olabilir. Ancak bazen erkeklerde barsaklar yumurta kesesine kadar inebilir ki buna skrotal herni denir. Erişkinde eğer sadece yumurtalıklarda şişlik olursa buna hidrosel denilmektedir. Ancak kasıkta şişlik ve ağrı genellikle barsakların fıtık kanalına girmesiyle oluşur ve ağrılıdır." değerlendirmesinde bulundu.