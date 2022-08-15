YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Uzmanından tatilde uyumayan bebekler için reçete

Uzmanından tatilde uyumayan bebekler için reçete

15.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan: - "Bebeklerin daha rahat uyuması için sakin şarkılar söylemek, memede uyumasını alışkanlık haline getirmemek, rahatlatıcı masaj yapmak, ılık bir duş aldırmak, tok olduğundan gibi faktörler etkili olmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, "Ebeveynler bebeklerinin uyku düzenlerini oluşturmaya çalışırken sabırlı davranmalı kendileri de rahat olmalıdır. Bebeğiniz normalde sizinle uyuyorsa, tatilde açık havada uyutmak için ısrar etmeyin. Güneşlenmesi için sabah ve akşam üstü saatlerini tercih edin." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu açıklamasına göre, seyahat ve tatiller bebeklerin rutinini bozacağından uyku düzenleri değişebiliyor. Bazı çocukların yeni ortamlara ve süreçlere adaptasyonu daha kolay olur ve uykuları evdeki gibi devam ederken, bazılarında ise farklı ortamlar, ısısı ve nem değişiklikleri gibi faktörler uyku bozukluklarına neden olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merve Başkan, tatile çıkmadan bir hafta önce, çocukların uykularını almış ve iyice dinlenmiş olduğundan emin olunması gerektiğini ifade etti.

Başkan, "​​​​​​​Tatildeki uyku ortamınızı evdeki uyku ortamına en yakın ve uyumlu olacak şekilde hazırlamalısınız. Örneğin evdeki sevdiği oyuncağı, yastığını, uyku arkadaşını yanınızda götürebilirsiniz. Yemek saatleri, dinlenme saatleri, uyuma ve uyanma saatlerinde rutinini uygulamaya devam edin ve uykuya geçişini rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuma saati kadar uyanma saatlerinde de mümkün olduğunca standart tutmaya çalışılması gerektiğine işaret eden Başkan, şunları aktardı:

"Bebeğinizi kesinlikle otel odasına kapanıp uyutmaya uğraşmayın. Küçük bebeklerinizi rutininizi yapıp pusete koyup, dışarıda da uyutabilirsiniz. Pusetin üstünü tamamen örtmeyiniz. Zira zaten sıcak olan hava, pusetin üzeri tamamen örtüldüğünde daha da artacak ve sıcaktan dolayı bebeğiniz uyuyamayacaktır. Bunun yanında ciddi bir güvenlik sıkıntısı da oluşturabilir."

İki yaşın üzerindeki çocuklarda ise uyku saatinde dikkatini dağıtacak ve gürültülü ortamlardan uzaklaşmak gerektiğine dikkati çeken Başkan, "Yaz boyu yazlığınızda olacaksanız ve bebeğinize kendi başına uyutmayı öğretmek ve yazlıkta da bu düzeni devam ettirmek daha kolay olacaktır. Eğer evde çocuğunuz sizinle aynı odada uyumuyorsa, gittiğiniz yerde de bunu sağlamaya çalışın." açıklamasını yaptı.

Başkan, "Bebeklerin daha rahat uyuması için sakin şarkılar söylemek, memede uyumasını alışkanlık haline getirmemek, rahatlatıcı masaj yapmak, ılık bir duş aldırmak, tok olduğundan gibi faktörler etkili olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tatilde büyük ihtimalle uyku düzeninin evdeki gibi olmayacağını ve mutlaka zorlanmaların yaşanacağını aktaran Başkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ebeveynler bebeklerinin uyku düzenlerini oluşturmaya çalışırken sabırlı davranmalı kendileri de rahat olmalıdır. Bebeğiniz normalde sizinle uyuyorsa, tatilde açık havada uyutmak için ısrar etmeyin. Güneşlenmesi için sabah ve akşam üstü saatlerini tercih edin."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sahte deterjan operasyonuİstanbul'da sahte deterjan operasyonu
Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendiBaşkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi
Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldıHakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.