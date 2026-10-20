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Uzmanlar ideal ev sıcaklığı açıkladı! Kombileri bu dereceye getirin

Havaların soğumasıyla birlikte kombiyi ne zaman açmak gerektiği ve ideal oda sıcaklığının kaç derece olduğu akıllarda soru işareti yaratmaya başladı. Uzmanlar, hem evin sıcaklığını korumak hem de doğalgaz faturalarını kontrol altında tutmak için önerilerde bulundu. İşte yaşa ve ihtiyaca göre evde olması gereken sıcaklıklar.

Uzmanlar ideal ev sıcaklığı açıkladı! Kombileri bu dereceye getirin
Çiğdem Berfin Sevinç

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınma hazırlıkları hız kazandı. Kış aylarında artan enerji giderleri nedeniyle birçok kişi, evini yeterince ısıtırken faturaları nasıl düşürebileceğini araştırıyor. Enerji ve tesisat uzmanları, doğru termostat ayarının hem konfor hem de tasarruf açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ideal ev sıcaklığı açıkladı! Kombileri bu dereceye getirin 1

KOMBİ KAÇ DERECEYE AYARLANMALI?

Enerji uzmanı George Penny, evde aktif olunan saatlerde ideal oda sıcaklığının 20 derece olduğunu söyledi. Bu sıcaklığın çoğu kişi için yeterli konforu sağladığını belirten Penny, termostatın gereğinden yüksek ayarlanmasının ısınma maliyetlerini artırabileceğine dikkat çekti.

Penny, evin uyanma saatinden yaklaşık 30 dakika önce ısıtılmaya başlanmasını da önerdi. Böylece güne başlanırken evin istenen sıcaklığa ulaşması sağlanabilir.

Heatable'da görev yapan gaz güvenliği mühendisi Patrick Garner da çoğu ev için 19-20 derece aralığının iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti. Garner, sıcaklığı ihtiyaç duyuldukça artırmanın gereksiz enerji tüketimini önlemeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Radyatörlü sistemlerde genellikle 50-60°C aralığı başlangıç için uygundur. Havanın soğukluğuna ve evin yalıtımına göre ayarlanabilir.

Uzmanlar ideal ev sıcaklığı açıkladı! Kombileri bu dereceye getirin 2

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR İÇİN SICAKLIK KAÇ DERECE OLMALI?

Evdeki herkesin aynı sıcaklıkta rahat edemeyeceğini belirten uzmanlar, özellikle yaşlıların, bebeklerin ve sağlık sorunu bulunan kişilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

- Yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar: Kalp veya akciğer hastalığı olanlar, yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için ev sıcaklığının en az 18 derece olması öneriliyor.

- Sağlıklı yetişkinler: 65 yaşın altındaki, sağlıklı ve hareketli kişiler daha serin bir ortamda rahat edebilir. Ancak evin uzun süre 16 derecenin altında kalmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

- Bebekler: Lullaby Trust, bebeklerin uyuduğu odanın 16-20 derece arasında tutulmasını, ideal sıcaklığın ise 18 derece olmasını öneriyor. Bebeklerin aşırı ısınması, ani bebek ölümü sendromu açısından risk oluşturabiliyor.

- Küçük çocuklar: Uygun kıyafetler giydirildiğinde çocuklar yetişkinlere benzer oda sıcaklıklarında uyuyabilir. Çocuğun üşüyüp üşümediğini anlamak için elleri ve ayakları yerine ensesi veya göğsü kontrol edilebilir.

Uzmanlar ideal ev sıcaklığı açıkladı! Kombileri bu dereceye getirin 3

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kombi derece soğuk ısı kalkanı
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