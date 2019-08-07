Uzmanlar uyardı: Uzun yola çıkacaklar bunlara dikkat!

Bayram dolayısıyla yola çıkacak vatandaşların oluşabilecek kaza ve can kaybı riskine karşı otomobillerine bakım yapmalarını isteyen uzmanlar, özellikle lastik bakımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Ağca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle çok sayıda vatandaşın tatil trafiği oluşturmasını beklediklerini, bu nedenle yola çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını istedi.

Birçok kişinin kendi aracıyla tatile çıkmayı tercih edeceğini belirten Ağca, "Vatandaşların öncelikle araçlarının yağ ve suyunu kontrol etmeleri gerekiyor. Araçta motor alt kontrollerinde herhangi bir yağ kaçağı var mı, bunu kontrol etmeleri gerekiyor." dedi.

Yapılacak bazı uzun yolculukların 10-12 saat sürmesinden ötürü araçlardaki triger kayışının kontrolünün oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Ağca, şöyle devam etti:

"Triger kayışını kontrol etmeleri gerekiyor. Motor yağı ve alt kontrolleriyle lastik hava basıncının da kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle virajlarda dengelerinin bozulmaması için. Otomatik vites kullanan sürücülerin de dikkat etmeleri gerekli. Uzun süreli kullanımlarda ısınma yapabiliyor. Sürücülerin yedek lastiği kontrol etmeleri önemli. İlk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü, reflektör bulundurmaları da çok önemli. Lastik basıncı ortalama 34 olmalı. Fren balataları ve diskler de kontrol edilmeli. Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmeleri için dikkatli olmalarını istiyoruz."